Клубу Pravda в Москве грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

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Ночной клуб Pravda могут закрыть на три месяца за нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом сообщил сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

По его словам, в клубе, расположенном на улице Правды, доме 24, строении 3, провели рейд во время концерта группы Sunsay. В результате на мероприятии выявили нарушения перчаточно-масочного режима и нарушения социального дистанцирования.

Теперь клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее стало известно, что клуб "ГлавClub" могут оштрафовать на сумму в размере до 1 миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима. 19 декабря было проведено обследование концертной площадки "ГлавClub" во время концерта группы "Кровосток".