Бар "Менделеев" могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бару "Менделеев" в центре Москвы может грозить штраф за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора столичного ОАТИ Дмитрия Комарова.

Заведение расположено по адресу улица Петровка, дом 20, корпус 1. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы совместно с полицией в ходе рейда обнаружили, что в баре после 00:00 находились люди.

Комаров заявил, что руководству бара за данное нарушение может быть выписан штраф в размере до 300 тысяч рублей, при этом сумма может вырасти до миллиона рублей, если в результате будет нанесен вред здоровью человека.

Ранее Люблинский суд Москвы приостановил работу кафе "Чайхана Али-бай" на юго-востоке столицы на 90 суток. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В частности, инспекторы выявили в кафе нарушения дезинфекционного режима.