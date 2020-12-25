Бар "Менделеев" могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Бару "Менделеев" в центре Москвы может грозить штраф за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора столичного ОАТИ Дмитрия Комарова.
Заведение расположено по адресу улица Петровка, дом 20, корпус 1. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы совместно с полицией в ходе рейда обнаружили, что в баре после 00:00 находились люди.
Комаров заявил, что руководству бара за данное нарушение может быть выписан штраф в размере до 300 тысяч рублей, при этом сумма может вырасти до миллиона рублей, если в результате будет нанесен вред здоровью человека.
Ранее Люблинский суд Москвы приостановил работу кафе "Чайхана Али-бай" на юго-востоке столицы на 90 суток. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В частности, инспекторы выявили в кафе нарушения дезинфекционного режима.
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