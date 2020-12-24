Кафе "Чайхана Али-бай" в Москве закрыли из-за нарушений санитарных норм

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Люблинский суд Москвы приостановил работу кафе "Чайхана Али-бай" на юго-востоке столицы. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"При работе организации общественного питания "Чайхана Али-бай" ООО "Венера" по адресу улица Краснодарская, дом 72, корпус 2, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований", – заявили в ведомстве.

Инспекторы также выявили в кафе нарушения дезинфекционного режима, направленного на борьбу с распространением коронавируса и пищевых отравлений среди населения.

Уточняется, что ограничение на работу заведения вводится на срок 90 суток.

Накануне сообщалось, что санкции за нарушения мер профилактики коронавируса могут наложить на фитнес-клуб Crocus Fitness, расположенный в олимпийском комплексе "Лужники". Ему грозит ограничение работы на 90 суток или штраф на сумму до 500 тысяч рублей.