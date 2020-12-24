Кафе "Чайхана Али-бай" в Москве закрыли из-за нарушений санитарных норм

Фото: instagram.com/rospotrebnadzor_moscow
Люблинский суд Москвы приостановил работу кафе "Чайхана Али-бай" на юго-востоке столицы. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"При работе организации общественного питания "Чайхана Али-бай" ООО "Венера" по адресу улица Краснодарская, дом 72, корпус 2, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований", – заявили в ведомстве.
Инспекторы также выявили в кафе нарушения дезинфекционного режима, направленного на борьбу с распространением коронавируса и пищевых отравлений среди населения.
Уточняется, что ограничение на работу заведения вводится на срок 90 суток.
Накануне сообщалось, что санкции за нарушения мер профилактики коронавируса могут наложить на фитнес-клуб Crocus Fitness, расположенный в олимпийском комплексе "Лужники". Ему грозит ограничение работы на 90 суток или штраф на сумму до 500 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: