Фитнес-клуб в "Лужниках" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

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Фитнес-клуб Crocus Fitness, расположенный в Олимпийском комплексе "Лужники" в Москве, могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей в связи с выявленными нарушениями мер профилактики коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в раздевалке клуба не была нанесена разметка для обеспечения социального дистанцирования, а в тренажерном зале она была обозначена лишь частично. Также в помещениях, где постоянно находятся сотрудники и посетители заведения, не было организовано необходимое обеззараживание воздуха.

"За нарушения противоэпидемического режима в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что за нарушение мер профилактики распространения коронавируса в Москве приостановили работу 56 кальянных. В частности, специалисты Роспотребнадзора проверили кальянную "Мята Lounge" на Воронцовской улице. В заведении был нарушен указа мэра Москвы, по которому установлен запрет на курение кальянов в общественных местах. Также в заведении не выполняли санитарно-противоэпидемические мероприятия.