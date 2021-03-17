Пекарню на Открытом шоссе опечатали за нарушения санитарных требований

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На востоке столице сотрудники Роспотребнадзора опечатали пекарню "Мамин хлеб" за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом говорится на сайте службы.

Как уточняется, пекарня расположена по адресу Открытое шоссе, дом 5, корпус 13.

В ходе проверки было установлено, что санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное, в торговом зале был поврежден потолок, производственные помещения не оборудованы механической приточной системой вентиляции, вытяжка отсутствует на складе и в санузле для персонала.

Кроме того, в пекарне не обеспечена последовательность технологических процессов, нет условий для подготовки сырья к производству, вход в помещение для заноса пищевой продукции осуществляется со стороны фасада жилого дома, у сотрудников пекарни отсутствуют необходимые прививки. Также были выявлены другие нарушения.

Перовский районный суд приостановил деятельность пекарни на 85 суток.

В феврале было опечатано кафе "Дом шашлыка" на юго-востоке Москвы из-за санитарных нарушений. В заведении, расположенном в доме 87 на улице Юных Ленинцев, выявили отсутствие локальных вытяжных систем над электрогрилем, поврежденный потолок в производственном помещении, а также хранение моющих химических средств рядом с пищей и некоторые другие нарушения.

