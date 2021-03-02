Фото: РИА Новости/Александр Виль
Роспотребнадзор опечатал детский спортивный центр "Джунгли" в СВАО за несоблюдение мер против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Здание находится по адресу улица Римского-Корсакова, дом 11, корпус 8. Специалисты Роспотребнадзора в ходе осмотра центра обнаружили, что сотрудниками не был обеспечен пятидневный запас средств индивидуальной защиты.
Помимо этого, в центре не была предоставлена информация о дезинфекции системы вентиляции, не был организован контроль за выявлением персонала с признаками респираторных инфекций, а также отсутствовали сведения о результатах измерения температуры сотрудников и посетителей.
"Все вышеперечисленные нарушения в период режима повышенной готовности и сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции могут служить причиной распространения инфекции среди сотрудников и посетителей. В отношении ИП Остапенко А. В. составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя", – говорится в сообщении.
Материалы дела направлены в Бутырский суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения о приостановке деятельности центра на 90 суток.
Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора приостановили в 2020 году работу 591 объекта в столице из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего было проведено 19 тысяч 133 мониторинговых мероприятия с целью контроля за соблюдением требований безопасности.
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