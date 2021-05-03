Кальянную на западе Москвы опечатали за несоблюдение мер против COVID-19

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Кальянную "Мята cyber lounge" на Береговом проезде в Москве опечатали за несоблюдение мер против распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в помещениях кальянной не проводили обеззараживание воздуха. Также там отсутствуют бактерицидные облучатели, а персонал кальянной нарушил масочный режим.

Юридическому лицу ООО "Себес-1" в связи с этим временно запретили деятельность, составлен протокол об административных правонарушениях.

Материалы дела на приостановление деятельности кальянной направят в Дорогомиловский районный суд.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора приостановили в 2020 году работу 591 объекта в столице из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего было проведено 19 тысяч 133 мониторинговых мероприятия с целью контроля за соблюдением требований безопасности.

