Столичным таксистам выписали 19 протоколов за нарушение санитарных норм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Московское управление Роспотребнадзора выписало службам такси около 20 протоколов за нарушения санитарно-эпидемических мер. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что всего с 26 апреля по 3 мая в Москве было проведено 82 проверки такси, 17 из которых позволили выявить нарушения противовирусных мер. По данным Роспотребнадзора, таксисты не использовали перчатки и маски, в автомобилях не было антисептиков, не проводилась дезинфекция салона после заказа, а в некоторых случаях водители не проходили тестирование на наличие COVID-19.
"По результатам проведенных мероприятий в отношении всех перевозчиков такси, не обеспечивших выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, составлено 19 протоколов об административном правонарушении", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости ношения масок и перчаток в общественном транспорте, а также соблюдения социальной дистанции при наличии такой возможности.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что вероятность отмены в ближайшем будущем масочно-перчаточного режима в Москве пока не очень высока.
Он пояснил, что окончательного решения о возможной отмене пока нет, поскольку коронавирус еще не побежден. Немерюк подчеркнул, что и маски, и перчатки, и дистанция помогают спасать жизни.
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