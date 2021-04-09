Какой штраф придется заплатить туристу за нарушение антиковидных мер в разных странах

Количество туристов, выезжающих за рубеж, с каждым днем становится все больше, при этом во всем мире продолжают соблюдать эпидемиологические меры безопасности. Рассказываем, какие ограничения действуют в разных странах и какие штрафы грозят туристам за их нарушение.

Кипр

Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Для поездки на Кипр необходимо сделать тест на коронавирус менее чем за 72 часа до вылета. Справку нужно будет показать в аэропорту Ларнаки или Пафоса. После чего потребуется сделать второй тест уже на месте (кроме детей до 12 лет) за свой счет, его стоимость составит около 30 евро. При этом результатов анализов ждать не нужно, можно выезжать из аэропорта в отель. Информация о тестировании придет туристу по СМС в течение трех часов.

За сутки и менее до вылета в страну туристу нужно будет заполнить специальную форму для получения Cyprus Flight Pass. Туда загружается справка о тесте на коронавирус. Без этой формы пассажира не допустят к посадке на рейс.



Если турист прибыл на Кипр без Cyprus Flight Pass, ему придется заплатить штраф в 300 евро.

На Кипре обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски в закрытых помещениях (включая торговые центры, такси, автобусы, лифты и т. д.) и общественных местах на открытом воздухе. Исключение – рестораны, кафе, пляжи, бассейны и территории для спорта. Более подробную информацию об ограничениях и правилах на Кипре можно посмотреть в туристическом протоколе.

Турция

Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici

Несмотря на приближение активного туристического сезона, в Турции вновь ужесточаются антиковидные меры из-за роста случаев заболевания COVID-19 более чем на 40%.





Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции Комендантский час в "красных" провинциях будет применяться не только по воскресеньям, но и по субботам. На территории всей Турции по-прежнему будет действовать ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00.

На туристов комендантский час не распространяется, при этом для подтверждения туристического статуса нужно будет предъявить ваучер или билет, сообщает АТОР. Кафе и рестораны могут заполняться не более чем наполовину до 19:00. Затем до 21:00 заведения работают навынос, на доставку – до полуночи.



Маски необходимо носить во многих городах в общественных местах. Также нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

За нарушение норм выписываются штрафы. По данным некоторых турагентств, штраф может составить до 900 турецких лир (примерно 8,5 тысячи рублей).

Кроме того, ограничения усиливаются в период священного месяца Рамадан (с 13 апреля по 12 мая). По данным АТОР, комендантский час для местного населения будет действовать во всех зонах, а магазины, пекарни и рынки будут работать до 17:00. Целый месяц все кафе, рестораны и кондитерские будут работать только навынос и доставку.

Арабские Эмираты

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

У России с ОАЭ сейчас налажено авиасообщение, при этом из-за высокого спроса цены на рейсы из Москвы сильно выросли (по данным АТОР, в 4 раза). Для посещения Эмиратов понадобится два ПЦР-теста: первый должен быть сделан в России за 72 и менее часа до вылета и второй – по прибытии. До получения результатов нужно соблюдать самоизоляцию.

Также перед вылетом в ОАЭ нужно оформить страховку, покрывающую случаи заболевания коронавирусом. В самой стране необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.



За несоблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах и торговых центрах ОАЭ грозит штраф в 3 000 дирхемов (около 63 тысяч рублей).

В метро занимать место можно только через одного человека, а в такси садиться исключительно на заднее сиденье. Маски необходимо носить в транспорте, отелях, торговых и развлекательных центрах, а также для передвижений по городу. Это касается и взрослых, и детей. Снять маску можно на пляже, у бассейна или во время еды. Подробную информацию о штрафах и ограничениях можно посмотреть на сайте официальной информации для посетителей ОАЭ.

Германия

Фото: AP Photo/Martin Meissner

С 1 апреля Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение с Германией. Из Москвы можно вылететь в Берлин и Франкфурт-на-Майне. Для посадки на рейс необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 на английском или немецком языке. Анализы должны быть сделаны не позже чем за 48 часов до вылета.

Каждая федеральная земля может самостоятельно принимать решение о введении комендантского часа, закрытии школ, детских садов и усилении ограничений. По данным ТАСС, это будет основываться на численности заболевших в течение недели. Например, в марте, если на каждые 100 тысяч человек выявили менее 50 случаев инфицирования, можно было свободно посещать объекты с ограничениями по численности. Если менее 100 случаев – только по предварительной записи.

За несоблюдение мер эпидемиологической безопасности в стране применяют серьезные штрафы. По данным сайта berlin.de, за несоблюдение социальной дистанции в 1,5 метра штраф составит от 100 до 500 евро, за отсутствие маски – от 50 до 500 евро.