Турция вновь ужесточила меры в рамках борьбы с коронавирусом

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Турция продолжает ужесточать коронавирусные меры в связи с ростом числа случаев COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"Комендантские часы в "красных" провинциях будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам. На территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00", – рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также меры коснутся и месяца мусульманского поста Рамадан. В это время в стране будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров (ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан) и сухуров (утренняя трапеза).

Ранее Турция и Россия начали переговоры по поставкам вакцины "Спутник V". Анкара уже приступила к клиническим испытаниям препарата. Его зарегистрируют после положительных результатов токсикологических тестов.

Параллельно Турция разрабатывает и собственную вакцину.