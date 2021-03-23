Турция выразила России обеспокоенность из-за обстрелов в Идлибе – СМИ

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МИД Турции выразил послу РФ в Анкаре Алексею Ерхову обеспокоенность после обстрелов в Идлибе и в зоне действия турецких военных. Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News.

Турецкие опасения из-за обстрелов также дошли и до военного атташе РФ в Анкаре. Представителям РФ якобы сообщили, что атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в зоне деэскалации в соответствии с российско-турецкими договоренностями.

Ранее в Турции сообщили о ракетном обстреле со стороны Сирии. Удар нанесли по провинции Килис. Турецкие военные открыли ответный огонь.