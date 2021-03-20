Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин

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Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ уже подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Несмотря на отказ от соглашения, Турция планирует продолжить борьбу за права женщин. Вице-президент страны Фуат Октай подчеркнул, что делать это планируется на своих условиях.

"Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях", – заявил политик.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, принятая в 2011 году, стала первым европейским соглашением подобного содержания. Документ был ратифицирован в 34 странах.

Ранее в марте президент России Владимир Путин заявил о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия. Об этом глава государства упомянул на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

