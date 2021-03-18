В Турции сообщили о ракетном обстреле со стороны Сирии

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Ракетный удар нанесли по турецкой провинции Килис со стороны Сирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

"Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено", – заявили в пресс-службе Минобороны в Twitter.

Отмечается, что турецкие военные открыли ответный огонь. Кроме того, об инциденте уведомили Россию.

"Российская Федерация была уведомлена о том, чтоб огонь (с территории Сирии. – Прим. Ред.) был прекращен", – подтвердили в Минобороны Турции.

Там добавили, что турецкие военные, находящиеся в регионе, были проинформированы о случившемся.

"Мы следим за развитием событий", – заключается в сообщении.

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