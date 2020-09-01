Два сирийских солдата погибли в результате ракетной атаки на юге Дамаска – СМИ

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Не менее двух солдат ВС Сирии погибли в результате израильской ракетной атаки на юге Дамаска. Об этом пишет сирийское агентство SANA.

По данным СМИ, ракетный удар был нанесен израильскими ВВС со стороны горы Хермон и Голанских высот.

"Сирийским зенитчикам, которые открыли огонь по воздушным целям, удалось поразить несколько вражеских ракет", – рассказал источник агентства.

При этом в результате ракетного удара погибли двое военнослужащих сирийской армии. Еще семь солдат получили различные ранения.

Как передает телеканал "Аль-Хадас", целью ракетного удара стали склады с оружием шиитских формирований в районе международного аэропорта Дамаска.

Ранее в столице Сирии на газопроводе прогремел взрыв. В результате происшествия местные жители остались без электричества.

4 августа на юго-западе Дамаска была проведена воздушная атака. Сообщалось, что удар произвели вертолеты Израиля. В результате атаки был нанесен материальный ущерб городу.