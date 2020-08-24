Фото: телеграм канал "Life Shot"

Взрыв произошел на газопроводе в Сирии. Об этом сообщает местное агентство SANA со ссылкой на Минэнерго страны.

Взрыв прогремел в Дамаске. В результате происшествия местные жители остались без электричества. Информация о пострадавших не поступала.

Позднее министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли сообщил, что электричество в стране постепенно восстанавливается. По его словам, ситуация полностью восстановится в ближайшие часы.

Ранее взрыв произошел в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор. Российские военнослужащие возвращались после проведения гуманитарной акции, когда по ходу движения автоколонны произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.

В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора.

