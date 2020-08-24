07:15
Фото: телеграм канал "Life Shot"
Взрыв произошел на газопроводе в Сирии. Об этом сообщает местное агентство SANA со ссылкой на Минэнерго страны.
Взрыв прогремел в Дамаске. В результате происшествия местные жители остались без электричества. Информация о пострадавших не поступала.
Позднее министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли сообщил, что электричество в стране постепенно восстанавливается. По его словам, ситуация полностью восстановится в ближайшие часы.
Ранее взрыв произошел в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор. Российские военнослужащие возвращались после проведения гуманитарной акции, когда по ходу движения автоколонны произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.
В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора.
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