Эрдоган прокомментировал заявление Байдена о Путине

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Слова президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина неприемлемы. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

По его словам, глава российского государства дал достойный ответ. Кроме того, президент Турции отметил, что такое заявление нельзя просто принять.

"Он [Путин] очень умный и дал роскошный ответ", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее американский лидер заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года, и согласился с тем, что считает Путина "убийцей".

После Владимир Путин предложил президенту США провести дискуссию в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев. Президент РФ напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от американского коллеги, поэтому на этот раз он выступил с предложением продолжить дискуссию в таком формате, чтобы избежать заочных споров.