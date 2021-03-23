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В мире

18:44

В Стамбуле арестовали гражданина Турции, два дня пытавшего россиянку

за рубежом происшествия

Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Суд Стамбула вынес решение об аресте гражданина Турции Альпа Мутлу, который пытал россиянку на протяжении двух дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат гражданки России рассказал, что Мутлу два дня избивал женщину, что позволило сотрудникам прокуратуры предъявить подозреваемому обвинение в причинении страданий и пытках.

Юрист добавил, что, согласно турецкому законодательству, это преступление столь же тяжкое, как и убийство.

Гражданин Турции предстанет перед судом в ближайшее время. Доказательства против него уже есть в распоряжении следствия.

Ранее сообщалось, что Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин. Несмотря на отказ от соглашения, Турция планирует продолжить борьбу за права женщин, придерживаясь традиционных ценностей.

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