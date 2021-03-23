Сестры Хачатурян признаны потерпевшими по делу о насилии со стороны отца

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сестры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их погибшего отца, о возбуждении дела в отношении Михаила Хачатуряна официально уведомил Следственный комитет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой адвокатов девушек.
"Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Наши подзащитные официально признаны потерпевшими", – рассказал адвокат Алексей Паршин.
По его словам, девушки уже ознакомились с постановлением о возбуждении уголовного дела.
Как ранее сообщали адвокаты, дело в отношении Михаила Хачатуряна расследуется по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание".
Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.
В феврале Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовные дела в отношении сестер Хачатурян для устранения противоречий в обвинительном заключении по просьбе стороны защиты.
Девушки подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария может быть направлена на принудительное лечение. На момент совершения убийства отца ее признали невменяемой.
СК возбудил дело в отношении убитого отца сестер Хачатурян
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