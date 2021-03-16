Мать сестер Хачатурян рассказала о состоянии девушек после возбуждения нового дела

17:17
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук рассказала Москве 24, что после возбуждения уголовного дела в отношении погибшего отца девочки стали чаще заниматься с психологом.
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении погибшего Михаила Хачатуряна. Дело расследуется по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание".
"Девочек один раз (по новому делу. – Прим. ред.) вызвали, пару недель назад. Они сейчас заново через все проходят, у них сейчас стрессовая ситуация. Тяжелее сейчас все. Из-за нового уголовного дела им приходится еще раз все вспоминать. С психологом занимаемся чаще, потому что им труднее", – рассказала она.
Мать сестер добавила, что также будет давать показания по новому делу.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщил адвокат Алексей Липцер.
"Суд удовлетворил ходатайство и вернул дело в прокуратуру", – сказал юрист.
Липцер отметил, что защита попросила вернуть дело на рассмотрение прокуратуры для устранения противоречий в обвинительном заключении.
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