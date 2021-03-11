Юристы оценили, как уголовное дело против отца отразится на судьбе сестер Хачатурян

Следственный комитет возбудил уголовное дело против погибшего Михаила Хачатуряна. По словам одного из адвокатов девушек, расследование касается сексуального и другого насилия в отношении дочерей мужчины. Выясняем, могут ли новые обстоятельства изменить что-либо в судьбе сестер Хачатурян.



Фото: ok.ru/МИХАИЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ

Ответное дело

Адвокат Алексей Липцер сообщил, что Следственный комитет возбудил дело против погибшего отца семейства Михаила Хачатуряна. По его данным, мужчина проходит по нескольким статьям. "Возбуждено уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей", – пояснил юрист. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.





Алексей Паршин адвокат Нас еще официально не уведомляли об этом, но на следующей неделе должны вызвать к следователю и признать девушек потерпевшими.

В конце прошлого года Басманный суд Москвы разрешил следственным органам начать расследование по делу Хачатуряна о сексуальном насилии и истязании своих дочерей. Как пояснили тогда адвокаты девушек, в случае открытия нового уголовного дела сестры могут получить статус потерпевших.

Ранее Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Ангелины и Крестины Хачатурян. Защита попросила это сделать для устранения противоречий в обвинительном заключении. Бутырский суд также передал на доследование дело младшей сестры – Марии.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком, в том числе в голову, шею, грудь. От полученных травм он скончался. Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами.

Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. У самого Хачатуряна, согласно посмертно проведенной экспертизе, было расстройство личности.

Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве по предварительному сговору – им грозит до 20 лет лишения свободы, а Мария должна быть направлена на принудительное лечение, так как она признана экспертами невменяемой. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года. На время судебного разбирательства сестрам запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме адвокатов, в том числе друг с другом.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Изменится ли судьба сестер Хачатурян?

Юрист Мария Ярмуш в разговоре с Москвой 24 пояснила, что в случае признания погибшего отца виновным в преступлениях сестры могут сами стать потерпевшими, это обстоятельство будет учитываться во время принятия решения в отношении их уголовных дел.

"Обычно если устанавливаются такие факты и в суде признают, что они себя защищали, то может быть вынесен оправдательный приговор. Или это будут учитывать как смягчающее обстоятельство и переквалифицируют дело: не как умышленное убийство, а, например, превышение необходимой обороны", – объяснила она.





Мария Ярмуш юрист Это обстоятельство очень важно и меняет всю картину. Если бы правоохранительные органы изначально возбудили дело в отношении отца сестер, то их бы вообще могли сразу оправдать.

В свою очередь, юрист по уголовному праву Вадим Лялин считает, что максимум, чего могут добиться девушки, – это смягчение приговора.

"В качестве оценочно принятого факта суд может вынести более мягкий приговор. Никаких оправдательных приговоров быть не может, они по факту убийцы", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Лялин объяснил, что сестры Хачатурян не имели права убивать отца, поскольку "не могут сами выносить смертные приговоры". Причем, по его мнению, девушки совершили преступление продуманно, с умыслом и с расчетом и никуда от этого не деться, заключил юрист.