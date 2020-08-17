Адвокат прокомментировала переписку в соцсетях сестер Хачатурян

В Москве продолжают рассматривать в суде дело сестер Хачатурян, которые, по данным следствия, два года назад нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком, от чего он скончался. В распоряжение Москвы 24 попали вероятные фотографии переписки сестер со своими друзьями, в которой они жаловались на отца, обсуждали тусовки и делились переживаниями об отсутствии дома матери. Рассказываем новые подробности дела сестер Хачатурян.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Каждый день вписки"

В переписке из соцсетей от 2016 года, которая есть в распоряжении Москвы 24, Мария Хачатурян жалуется подруге на то, что ее сестры каждый день устраивали так называемые вписки, когда их отца не было дома. По ее словам, во время вечеринок они не только приглашали молодых людей и употребляли алкоголь, но и баловались наркотиками.

Сама Мария также рассказывает о том, что в день рождения отца она много выпила алкоголя и употребляла запрещенные вещества.

Адвокат родственников Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко пояснила Москве 24, что эта переписка взята из материалов уголовного дела. По ее словам, в ней Мария Хачатурян переписывается с подружками, которые выступают свидетелями по делу.

"В первой переписке было указано, что у них регулярно проходили вписки, только отец за порог. Он уезжал в Иерусалим на все церковные праздники – на две недели – стабильно каждый год. Все это время квартира была свободной. Отец просил родственников присмотреть за его дочками. Когда родственники приходили, то ловили то парней, то полуголых сестер, то обнаруживали везде мусор. А еще родственники теперь узнали по перепискам, что они употребляли разные виды наркотиков", – пояснила адвокат.

Нитченко добавила, что в одной из переписок Мария говорит о том, что ей надо идти в школу, но ей написала подруга, что могут попросить сдать анализы на наркотики и увидят их у нее в крови.

"Он ей просто так сказал, чтобы она ушла"

Мария в переписке рассказала подруге о том, что в начале 2016 года Михаил Хачатурян со своей супругой Аурелией Дундук поссорились и она ушла из дома. По ее словам, после этого девушка виделась с мамой один раз "втихаря".

По словам Марии, отец выгнал мать из дома, пригрозив тем, что "либо намного хуже будет".

Однако адвокат Юлия Нитченко объяснила, что, по словам родственников, Аурелию никто не выгонял из дома.

"Как пояснили родственники, Михаил ей предложил либо остаться и жить, либо уйти. Она выбрала второй вариант. Когда он пришел из церкви, Дундук уже дома не было. Как раз есть в переписке, что сестры обсуждают уход матери", – отметила собеседница Москвы 24.

По словам адвоката, Михаил был против общения с семьей матери, потому что "на тот момент знал прошлое Дундук, чем она занималась".

"Нормально с ним жить просто невозможно"

Кроме того, в интернете девушка жаловалась на то, что им вместе с сестрами приходится каждый день готовить, мыть посуду, убираться в квартире. По словам Марии, сестрам приходилось трудиться с 7 утра и до самой ночи.

"Пахан заставляет каждый день просыпаться в 07:00, приносить ему завтрак в постель, пылесосить. Пыль, посуда, глажка, стиралка, опять что-нибудь приготовить (каждый день нужно новое блюдо), уборка и остальное по мелочам. Раза четыре-пять в день ему на блюдечке приносим кушать, где бы он ни сидел. Раза два-три в день пылесосить, и времени вообще не остается", – так сестры описали жизнь с отцом.

Кроме того, Мария уверяет, что родственники Михаила рассказывают всем о том, что якобы они просто "тупо сидят целыми днями, а пахан наш святой человек и еле нас терпит".

"За все это время я ни разу не слышала слово спасибо в мой адрес", – призналась Мария.

Также девушка признается в переписке подруге, что каждая из сестер думала о суициде. Но подруга ответила, что сестрам переживать не стоит, все равно "свалят от него к мужьям".

Кроме того, в переписке есть чат с двоюродным братом сестер Хачатурян Хачиком. В разговоре Мария просит родственника не жаловаться на них отцу из-за какого-то фото.

В ответ на это Хачик заявляет, что он хуже отца. Другие участники чата подтверждают, что сестрам, по заявлениям брата, может не поздоровиться.

Адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко пояснила, что переписка девушек в соцсетях и на телефонах была удалена сестрами, но следователи частично восстановили ее. Однако в телефоне Михаила ничего удалено не было.

"Никаких доказательств против него мы не нашли в телефоне. Действительно, дочери доводили его до сумасшествия своим поведением, и, соответственно, он нецензурно выражался в их сторону. Это подтверждение мы нашли, но никаких признаков насилия, тем более сексуального, конечно, в этом нет", – пояснила адвокат.





Юлия Нитченко адвокат родственников Михаила Хачатуряна По этим перепискам видно, что отец действительно требовал, чтобы дома было чисто, убрано, были поглажены вещи. И каждый раз они об этом рассказывали как о какой-то каторге, что они очень сильно мучаются.

Нитченко добавила, что Михаил "некрасиво" выражался в адрес дочерей, но и сами сестры называли отца только паханом и другими нецензурными словами. По словам родственников Михаила, сестры Хачатурян все время придумывали извращенные методы, как отомстить отцу: то нагадят в комнате, то покормят его собачьим кормом, пояснила она.

"Главное, что свобода будет"

В одной из последних переписок Мария сообщает своему другу, что "этим летом, скорее всего, мы не будем больше жить с паханом".

"И тогда хоть меня к себе забирай. Ну там есть свои причины, главное, что свобода будет", – написала Мария.

По мнению адвоката родственников Михаила Хачатуряна Юлии Нитченко, по этим перепискам видно, что девушки заблаговременно готовились к убийству.

"Это все видно по СМС о том, что они писали, что "скоро у них в жизни все наладится, скоро "пахана" не будет, заживут по-другому, вот тогда и начнут тусить", – пояснила собеседница Москвы 24.