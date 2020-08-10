Суд запретил младшей из сестер Хачатурян участвовать в публичных массовых мероприятиях

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бутырский суд Москвы в ходе предварительных слушаний по уголовному делу младшей из сестер Хачатурян Марии продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает ТАСС.

"Меру пресечения в виде запрета определенных действий младшей сестре продлили еще на предварительных слушаниях. Суд также дополнительно запретил ей, как и старшим сестрам, участие в публичных массовых мероприятиях", – рассказала адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко.

2 августа Крестине и Ангелине Хачатурян продлили меру пресечения и запрет определенных действий. Им дополнительно запретили участвовать в массовых мероприятиях.

Защита подсудимых просила изменить девушкам меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. До этого сестрам запретили пользоваться интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался.

Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами. Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария должна быть направлена на принудительное лечение.

