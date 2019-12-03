Могли осознавать свои действия: завершено расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. По данным следователей, старшие девочки могли осознавать свои действия в момент совершения убийства. Что же касается младшей, то ей предлагают назначить принудительное лечение. Вспоминаем, что известно об этом деле.

Дело об убийстве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Резонансное убийство произошло 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе. Именно там было найдено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями – отца Марии, Крестины и Ангелины Михаила Хачатуряна.

По данным следствия, сестры, находившиеся в квартире, действовали совместно по предварительному сговору. Их мотив – острая личная неприязнь к своему отцу. Они нанесли мужчине многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе в голову, шею, грудь. После нападения Михаил пытался покинуть квартиру, но не успел. От полученных травм он скончался в межквартирном холле подъезда.

Затем одна из сестер самостоятельно вызвала полицию. Девушек сразу взяли под стражу, а вскоре они признали свою вину. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было самообороной. По их версии, в день убийства Михаил под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться.

Сначала девушек отправили в СИЗО на два месяца. А 27 сентября по решению Басманного суда им изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Среди них – отказ от пользования мобильной связью и интернетом. Кроме того, сестрам запрещается покидать место своего проживания без следователя, но только ночью. В то же время девушкам разрешено общаться с людьми, которые не имеют отношения к делу об убийстве их отца. Они могут ходить в школу и, по словам матери, даже заниматься своим хобби – "рисовать, читать".

В 2019 году 14 июня сестрам предъявили обвинение в окончательной редакции. Девушкам вменяется статья "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". 26 июня Басманный суд принял решение продлить им запрет на совершение определенных действий до 28 июля. Затем срок продлили до конца года. На данный момент следствие завершило расследование уголовного дело и направило прокурору, чтобы утвердить окончательное обвинение.



Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что Михаил длительное время причинял дочерям "физические и психические страдания", что было учтено следствием как смягчающее обстоятельство.





Светлана Петренко официальный представитель СК России При оценке действий обвиняемых установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства.

Также была опубликована видеозапись издевательств мужчины над девушками. На кадрах видно, что сестры стоят вдоль стены, а отец ругает их за беспорядок, называет "тварями" и бьет одну из них ногой. По словам защитника одной из обвиняемых, видео приобщили к материалам дела. При этом адвокаты просят рассмотреть дело с участием присяжных заседателей.

Кроме того, следователи установили, что двое старших сестер в момент убийстве отца могли осознавать свои действия. Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы. Что же касается младшей, Марии, то в ее отношении дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Тяжелые отношения в семье

Девушки признали свою вину и раскаиваются в убийстве отца, однако, по их словам, у них не было другого выхода. В то же время сам Михаил оказался настолько неоднозначным героем в этой истории, что защита сестер просила возбудить против него уголовное дело посмертно, но следователи им формально отказали.

Сестры Хачатурян утверждают, что пойти на преступление их вынудили постоянные моральные истязания со стороны отца. Михаил запрещал дочерям выходить из дома, избивал их: побои девушки фиксировали на мобильный телефон, но до определенного момента никому фотографии не показывали, боялись, утверждает их мать. Биологические экспертизы подтвердили, что мужчина подвергал своих дочерей – в том числе младшую – физическому и сексуальному насилию. У самого Хачатуряна, согласно посмертно проведенной психолого-психиатрической экспертизе, было расстройство личности.



Михаил Хачатурян. Фото: соцсети

Родственники мужчины убеждают всех в том, что он лишь пытался воспитывать дочерей в соответствии с патриархальными канонами. Адвокаты девушек же называют эти каноны унизительными и жестокими. По их словам, в доме под запретом были слова "соль", "боль", "ком", а также производные и созвучные слова, цифры 6 и 8, штрих-коды.





защита сестер Хачатурян Как помещик, Хачатурян дома всегда держал при себе звонок с кнопкой и нажимал на нее всякий раз, когда ему что-то было нужно. На вызов девочки должны были прибегать к отцу даже ночью, приносить ему еду и напитки и обязательно стоять рядом, пока он не уснет. Спать и есть мать девочек и дочери могли только по команде Хачатуряна. За несоблюдение любого из правил или просто из-за приступа немотивированной ярости – кулачная расправа.

Кроме того, как заявляют адвокаты, мужчина не только бил сестер кулаками, нередко в ход шли удары пистолетной рукояткой по голове, а иногда он стрелял из пневматического оружия. А после изгнания из дома их матери Аурелии в 2015 году начались извращенные "игры" с девочками.

"Девочкам на тот момент было 14, 15 и 16 лет. О его домогательствах Аурелия узнала уже после трагедии. Из любви к матери они скрывали от нее то, что творил с ними отец. А вот родные сестры и мать самого Михаила знали о насилии. Сейчас они это отрицают. Однако в материалах дела зафиксировано, что, когда однажды Хачатурян заставлял одну из девочек принять с ним ванну, дочери позвонили дяде Сергею, а тот – двоюродному брату Арсену. Они приехали, но в квартиру зайти побоялись", – делились адвокаты.

Поддержка сестер Хачатурян

После широкого общественного резонанса, который вызвало дело сестер Хачатурян, девушек начали защищать не только знакомые, но и известные люди.

Например, за них вступился вокалист рок-группы System of a Down Серж Танкян, который попросил у суда "снисхождения с учетом ошибки системы". Также свою позицию высказал известный журналист Юрий Дудь, которого возмутило то, что девочкам, которые систематически подвергались домашнему насилию, до трагедии никто не пытался помочь.

В социальных сетях также запустили акцию в поддержку сестер Хачатурян. Активисты требуют пересмотреть дело. Более того: в российской столице, а также в Нью-Йорке, Лондоне и Берлине проводили уже реальные акции, в ходе которых люди требовали свободу для девушек.

Например, 19 июня более трехсот человек вышли на пикет в поддержку Ангелины, Крестины и Марии с различными плакатами к зданию Следственного комитета в Москве. Активисты убеждены в том, что жертвы домашнего насилия не должны иметь лишь такой выбор: страдать от побоев или сидеть в тюрьме.