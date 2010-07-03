Видео издевательств Хачатуряна над дочерьми опубликовали в Сети

18:02
18:02
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Фото: скриншот с видео "Комсомольская правда"
Видеозапись издевательств Михаила Хачатуряна над дочерьми появилась в Сети. На кадрах видно, что сестры стоят вдоль стены, а отец ругает их за беспорядок, называет их "тварями" и бьет одну из них ногой.
Видео: "Комсомольская правда"
Эту видеозапись приобщили к материалам уголовного дела о его убийстве, сообщил защитник одной из обвиняемых Алексей Паршин.
"Чудом сохранилось еще одно подтверждение издевательств отца. Данное видео издевательств Хачатуряна над дочерьми приобщено к материалам уголовного дела", – приводит слова Паршина ТАСС.
Ранее адвокат Ангелины Хачатурян опубликовал шокирующие фрагменты переписки подзащитной со своим отцом. Также была обнародована расшифровка его аудисообщений. Из текста следует, что Михаил Хачатурян постоянно угрожал своим дочерям. Причем в выражениях не стеснялся. Он оскорблял их и говорил, что выгонит из дома.
Следствие в отношении Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. 14 июня СК предъявил сестрам обвинение в окончательной редакции. По версии обвинения, все три девушки принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10 лет, она пройдет дополнительное обследование.
Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь – физическому и сексуальному насилию.
Мотив преступления был изменен на формулировку "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".
Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями было найдено в жилом доме на Алтуфьевском шоссе летом 2018 года. В убийстве признались его дочери – Мария, Крестина и Ангелина. Младшей девушке, Марии, на тот момент было 17 лет. На допросе девушки говорили, что отец долгое время издевался над ними и морально их истязал.
Сестры убитого Михаила Хачатуряна требуют миллион рублей
Сюжет: Дело сестер Хачатурян
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