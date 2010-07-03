Люди в соцсетях поддерживают сестер Хачатурян

В социальных сетях запустили акцию в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Дело требуют пересмотреть. Сейчас петиция уже собрала более 27 тысяч голосов.

14 июня СК предъявил сестрам обвинение в окончательной редакции. По версии обвинения, все три девушки принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10 лет, она пройдет дополнительное обследование. Следствие по делу пока не окончено.

Суд признал их виновными по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору". При этом биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь – физическому и сексуальному насилию.

Мотив преступления был изменен на формулировку "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями было найдено в жилом доме на Алтуфьевском шоссе летом 2018 года. В убийстве признались его дочери – Мария, Крестина и Ангелина. Младшей девочке, Марии, на тот момент было 17 лет. На допросе девушки говорили, что отец долгое время издевался над ними и морально их истязал.

