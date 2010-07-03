Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Фото: соцсети/Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Ярослава Пакулина.

"Следователь сообщил, что предварительное расследование по уголовному делу завершено", – сказал он, уточнив, что следствие просит продлить им срок меры пресечения в виде запрета определенных действий на один месяц.

Соответствующие документы о продлении срока меры пресечения сестрам Хачатурян уже поступили в суд.

14 июня СК предъявил сестрам обвинение в окончательной редакции. По версии обвинения, все три девушки принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10 лет, она пройдет дополнительное обследование. Следствие по делу пока не окончено.

Суд признал их виновными по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору". При этом биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь – физическому и сексуальному насилию.

Мотив преступления был изменен на формулировку "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями было найдено в жилом доме на Алтуфьевском шоссе летом 2018 года. В убийстве признались его дочери – Мария, Крестина и Ангелина. Младшей девочке, Марии, на тот момент было 17 лет. На допросе девушки говорили, что отец долгое время издевался над ними и морально их истязал.

