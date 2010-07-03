Опубликована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

19:30
19:30
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Адвокат Ангелины Хачатурян опубликовал шокирующие фрагменты переписки подзащитной со своим отцом. Также обнародована расшифровка его аудисообщений. Эта информация может помочь защите, сообщает телеканал Москва 24.
Из текста следует, что Михаил Хачатурян постоянно угрожал своим дочерям. Причем в выражениях не стеснялся. Он оскорблял их, и говорил, что выгонит из дома.
Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян были задержаны 28 июля прошлого года по подозрению в убийстве своего отца Михаила. Девушки сразу признали свою вину. Но во время следствия выяснилось, что на протяжении многих лет отец издевался над ними и подвергал насилию.
Следствие учло эти обстоятельства лишь как смягчающие и предъявило им обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Переквалифицировать дело на самооборону отказались.
По версии родственников погибшего, убийство сестры спланировали заранее.
Ранее следователи вручили адвокатам сестер постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца в связи с его смертью. При этом следствие доказало факты морального и сексуального насилия над девушками.
Сюжет: Дело сестер Хачатурян
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