Следователи установили факт насилия над сестрами Хачатурян – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сотрудники Следственного комитета РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из обвиняемых Сергея Паршина.

"Расследование СК доказало правдивость показаний сестер Хачатурян. Сотрудники Следственного комитета официально вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца Михаила Хачатуряна", – проинформировал адвокат.

Согласно поступившей информации, следствием доказаны факты морального и сексуального насилия над девушками. При этом причина отказа формальна – в связи со смертью подозреваемого, отметил Паршин.

"Защитники сестер Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать – девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и их уголовное преследование будет прекращено", – добавил собеседник агентства.

Сестры Хачатурян убили своего отца летом 2018 года. Девушки сразу же во всем сознались. Они заявили, что отец долгое время издевался над ними и насиловал. Посмертная экспертиза установила, что у мужчины было расстройство личности.

В отношении покойного отца сестер Хачатурян начали расследование

Сестры утверждали, что все произошедшее было самообороной, так как непосредственно перед убийством Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них, поэтому девушкам пришлось защищаться.

По другой версии, убийство сестры спланировали заранее. Такого мнения придерживаются родственники погибшего.

14 июня сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Девушкам вменяется статья "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд продлил запрет определенных действий сестрам до 28 октября.