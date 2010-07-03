Следователи установили факт насилия над сестрами Хачатурян – адвокат

20 августа, 23:17
20 августа, 23:17
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сотрудники Следственного комитета РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из обвиняемых Сергея Паршина.
"Расследование СК доказало правдивость показаний сестер Хачатурян. Сотрудники Следственного комитета официально вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца Михаила Хачатуряна", – проинформировал адвокат.
Согласно поступившей информации, следствием доказаны факты морального и сексуального насилия над девушками. При этом причина отказа формальна – в связи со смертью подозреваемого, отметил Паршин.
"Защитники сестер Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать – девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и их уголовное преследование будет прекращено", – добавил собеседник агентства.
Сестры Хачатурян убили своего отца летом 2018 года. Девушки сразу же во всем сознались. Они заявили, что отец долгое время издевался над ними и насиловал. Посмертная экспертиза установила, что у мужчины было расстройство личности.
В отношении покойного отца сестер Хачатурян начали расследование
Сестры утверждали, что все произошедшее было самообороной, так как непосредственно перед убийством Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них, поэтому девушкам пришлось защищаться.
По другой версии, убийство сестры спланировали заранее. Такого мнения придерживаются родственники погибшего.
14 июня сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Девушкам вменяется статья "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд продлил запрет определенных действий сестрам до 28 октября.
Сюжет: Дело сестер Хачатурян
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: