Двое сестер Хачатурян при убийстве отца могли осознавать свои действия – СК

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Двое из сестер Хачатурян в момент убийства отца могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК).

"В ходе следствия посредством проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими", – говорится в сообщении.

Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В ведомстве подчеркнули, что в отношении младшей сестры дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" частью 2 статьей 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Ранее сообщалось, что следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня СК предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее.

Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию.

Мотив преступления, по мнению следствия, – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

В Сети появилась аудиозапись, на которой одна из сестер сообщает об убийстве экстренным службам. Ее опубликовали несколько информационных интернет-ресурсов. На записи слышно, как девушка сквозь слезы отвечает на вопросы сотрудницы.

