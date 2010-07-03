СК проверит новые материалы в отношении Михаила Хачатуряна

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Следствие проверит новые материалы в отношении Михаила Хачатуряна. Они связаны с причинением тяжкого вреда здоровью его дочерей.

"Следственный комитет выделил для проведения проверки материалы из уголовного дела по обвинению сестер Хачатурян в отношении их отца Михаила. В них содержатся сведения о наличии в его действиях признаков преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: доведение до попытки самоубийства (статья 110 УК РФ) и по факту причинения девушкам тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ)", – рассказал ТАСС адвокат Алексей Липцер.

Ранее сообщалось, что следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня СК предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее.

Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию.

Мотив преступления, по мнению следствия, – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

В Сети появилась аудиозапись, на которой одна из сестер сообщает об убийстве экстренным службам. Ее опубликовали несколько информационных интернет-ресурсов. На записи слышно, как девушка сквозь слезы отвечает на вопросы сотрудницы.

