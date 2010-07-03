Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства

Фото: vk.com/ru_chp
В Сети появилась аудиозапись первого звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца.
Судя по аудиозаписи, девушка, которая позвонила в полицию, представилась средней сестрой Ангелиной, хотя впоследствии выяснилось, что это была младшая сестра Мария. С ней разговаривал диспетчер. В первую очередь он спросил, сколько девушке лет и как ее зовут. Она ответила, что она Ангелина Михайловна и ей 18 лет.
"Папа пьяный был?" – задал вопрос диспетчер. "Нет. Ну, под действием наркотических веществ вроде", – сказала девушка, уточнив, что у отца "есть успокаивающие таблетки, он их много выпил".
"А с кем вы были там?" – спросили в полиции. "Я с двумя сестрами", – ответила звонившая, добавив, что одной из ее сестер 19 лет, а другой – 17.
Когда диспетчер задал вопрос, нападал ли отец на них с ножом, та ответила утвердительно. "Кто именно ножом убил отца?" – уточнил собеседник Хачатурян. "Я", – сказала девушка.
Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин заявил РБК, что запись соответствует действительности. По словам защитника Ангелины Хачатурян Алексея Паршина, "звонила Мария, которая была признана невменяемой" и действия которой "нельзя расценивать как последовательные, понятные ей самой и окружающим". Он отметил, что аудиозапись приобщили к материалам дела.
В соцсетях также были опубликованы кадры, сделанные во время следственного эксперимента. На видео девушки рассказывают, что произошло в тот трагический вечер.
Ранее представитель защиты Ангелины Хачатурян опубликовал шокирующие фрагменты переписки девушки с отцом и расшифровку его аудиосообщений. Из них следует, что Михаил Хачатурян, не стесняясь в выражениях, постоянно угрожал дочерям выгнать их из дома. Кроме того, как показали биологические экспертизы, отец подвергал дочерей, в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь, физическому и сексуальному насилию.
Следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня Следственный комитет предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет, причем она пройдет дополнительное обследование.
Летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе нашли тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями. Его дочери – Мария, Крестина и Ангелина – признались в убийстве. Девушки рассказали на допросе, что отец долгое время морально их истязал.
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