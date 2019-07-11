Отец сестер Хачатурян может посмертно стать фигурантом дела о насилии

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Следственный комитет выделил в отдельное производство из дела сестер Хачатурян материалы в отношении их отца Михаила Хачатуряна, в действиях которого установлены признаки преступлений насильственного и сексуального характера. Об этом Агентству "Москва" сообщил адвокат Алексей Паршин.

"Материалы выделены в отдельное производство, уголовное дело пока не возбуждено, но следствие полагает, что Михаил Хачатурян может быть причастен к преступлениям, предусмотренным статьей 117 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью"), статьей 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и статьей 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера")", – сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что СК возбудил уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве.



Сестры Хачатурян рассказали о многолетнем насилии со стороны отца

26 июня Басманный суд Москвы продлил арест Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян. Мера пресечения в виде запрета на определенные действия продлена до 28 июля.

14 июня Следственный комитет предъявил им обвинение в окончательной редакции. По версии обвинения, все три девушки участвовали в инкриминируемом им преступлении. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10 лет.

Мотив преступления был изменен на формулировку "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян будет рассматриваться отдельно. Девушку признали невменяемой.

Тело Михаила Хачатуряна обнаружили в жилом доме на Алтуфьевском шоссе летом 2018 года. Его дочери сразу признались в убийстве. Сестры объяснили, у них сложились неприязненные отношения с отцом. По их словам, он долгое время морально истязал их.

Биологические экспертизы показали, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию. Также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Хачатуряна были расстройства личности.

В июне в социальных сетях запустили акцию в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Дело требуют пересмотреть. Петиция уже набрала больше 27 тысяч голосов.

