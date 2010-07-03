Отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности

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Специалисты, проводившие посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, выявили расстройство личности у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Крестины Хачатурян Алексея Липцера.

При этом экспертиза признала отца девушек вменяемым. Подробнее о выявленных расстройствах личности мужчины защитник говорить не стал.

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин заявил, что защита будет настаивать на проведении правовой проверки в отношении погибшего. Это должно выявить наличие состава преступления в действиях Михаила Хачатуряна.

В июле прошлого года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе нашли тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в убийстве задержали его дочерей – 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину.

Девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время морально их истязал. Против них завели уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц".

Затем сестер отпустили из СИЗО, назначив им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Всем троим нельзя без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением адвокатов и следователей.

