Дело на отца сестер Хачатурян могут завести посмертно

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Отец сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, может посмертно стать фигурантом уголовного дела за изнасилования дочерей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Липцера.

По словам защитника точных сведений о том, заведено ли дело, пока нет. Однако это было в планах следствия.

"В ходе проверки, в рамках расследования уголовного дела, выслушав показания девочек, проведя следственные действия, допросив других свидетелей, следствие пришло к выводу о такой возможности", – рассказал Липцер.

Он добавил, что действия отца сестер можно отнести к "принуждению к действиям сексуального характера", "изнасилованию" и "действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

Тело 57-летнего мужчины обнаружили 27 июня прошлого года. На нем были колото-резаные ранения шеи и груди. По данным СК, его зарезали три дочери из-за личной неприязни. Девушкам предъявили обвинение.

В сентябре суд освободил сестер из СИЗО, где они провели два месяца. Арест заменили запретом на совершение определенных действий, включая использование мобильной связи и интернета.

