Старшая сестра Хачатурян подала документы о выписке из квартиры бабушки

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, подала документы о перерегистрации места жительства, сообщил ТАСС ее адвокат Алексей Липцер.
Он отметил, что если перерегистрация по месту жительства пройдет до рассмотрения в суде иска бабушки производство по исковому заявлению будет прекращено.
Ранее бабушка Крестины Хачатурян обратилась в суд с иском о выселении внучки из своей квартиры. Рассмотрение назначено в Бутырском суде 5 февраля.
Осенью по решению суда бабушка уже выписала из этой квартиры мать девочек и ее старшего сына.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину.
2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал девушек, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.