Старшая сестра Хачатурян подала документы о выписке из квартиры бабушки

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Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, подала документы о перерегистрации места жительства, сообщил ТАСС ее адвокат Алексей Липцер.

Он отметил, что если перерегистрация по месту жительства пройдет до рассмотрения в суде иска бабушки производство по исковому заявлению будет прекращено.

Ранее бабушка Крестины Хачатурян обратилась в суд с иском о выселении внучки из своей квартиры. Рассмотрение назначено в Бутырском суде 5 февраля.

Осенью по решению суда бабушка уже выписала из этой квартиры мать девочек и ее старшего сына.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал девушек, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий.