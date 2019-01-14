Бабушка сестер Хачатурян попросила суд выселить старшую внучку из квартиры

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Мать убитого Михаила Хачатуряна подала иск в Бутырский суд столицы, в котором просит выписать Крестину из квартиры. Исковое заявление зарегистрировали в суде 9 января, сообщает РИА Новости.

"Бабушка Крестины, мать Михаила Хачатуряна Лида Хачатурян просит суд выселить Крестину из квартиры. Квартира находится в собственности у бабушки, она, как собственница, имеет право выселять людей, с этой целью она обратилась в суд", – заявил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

Ранее Басамнный суд Москвы продлил запрет определенных действий до 28 марта 2019 года для Крестины, Ангелины и Марии.

Из СИЗО девушек отпустили в сентябре 2018 года. Им назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, сестрам нельзя без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Убийство произошло 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Девушки признали свою вину, однако утверждают, что на преступление их толкнули действия отца.