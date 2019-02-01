Запрет определенных действий для Марии Хачатурян признан законным

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Продление запрета определенных действий для Марии Хачатурян до 28 марта признано законным по решению Мосгорсуда. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Вердикт Басманного суда был оставлен без изменений. Жалобу на продление меры пресечения для Крестины и Ангелины Мосгорсуд рассмотрит 4 февраля.

Мария – младшая из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца. В сентябре минувшего года всех девушек отпустили из СИЗО, запретив им определенные действия. Без разрешения следователя им нельзя покидать место жительства по ночам. Кроме того, девушки не могут общаться с участниками уголовного судопроизводства, помимо адвоката и обвиняемых.

В июле 2018 года тело 57-летнего отца сестер нашли в холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На нем было множество резаных ранений. По подозрению в убийстве задержали 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину. Они признали вину, рассказав, что отец долгое время морально их истязал. Им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц и взяли под стражу.

Ранее бабушка сестер Хачатурян обратилась в суд с иском о выселении внучки Крестины из своей квартиры. Рассмотрение назначено на 5 февраля. В свою очередь, старшая из сестер Хачатурян подала документы о перерегистрации места жительства.

