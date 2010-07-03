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14:44

Экспертиза признала невменяемой младшую сестру Хачатурян

суды

14:44

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян будет рассматриваться отдельно. Девушку признали невменяемой, передает ТАСС.

"Она признана экспертизой невменяемой, поэтому дело в отношении нее выделено в отдельное производство и будет слушаться отдельно от двух ее старших сестер", – сообщил адвокат Алексей Липцер.

Он добавил, что пока с материалами дела знакомятся представители потерпевшей стороны. Защита не приступала к ознакомлению.

Басманный суд Москвы 26 июня продлил арест сестрам Хачатурян. Мера пресечения в виде запрета на определенные действия продлена до 28 июля.

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. 14 июня Следственный комитет предъявил им обвинение в окончательной редакции.

По версии обвинения, все три девушки участвовали в инкриминируемом им преступлении. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10 лет.

Биологические экспертизы показали, что отец подвергал дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую – физическому и сексуальному насилию.

Мотив совершенного девушками преступления был изменен на формулировку "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

Тело Михаила Хачатуряна было найдено в жилом доме на Алтуфьевском шоссе летом 2018 года. Его дочери сразу признались в убийстве. Младшей девушке, Марии, на тот момент было 17 лет. На допросе они говорили, что отец долгое время издевался над ними и морально их истязал.

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Сюжет: Дело сестер Хачатурян

суды

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