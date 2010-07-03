Экспертиза признала невменяемой младшую сестру Хачатурян

Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян будет рассматриваться отдельно. Девушку признали невменяемой, передает ТАСС.
"Она признана экспертизой невменяемой, поэтому дело в отношении нее выделено в отдельное производство и будет слушаться отдельно от двух ее старших сестер", – сообщил адвокат Алексей Липцер.
Он добавил, что пока с материалами дела знакомятся представители потерпевшей стороны. Защита не приступала к ознакомлению.
Басманный суд Москвы 26 июня продлил арест сестрам Хачатурян. Мера пресечения в виде запрета на определенные действия продлена до 28 июля.
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. 14 июня Следственный комитет предъявил им обвинение в окончательной редакции.
По версии обвинения, все три девушки участвовали в инкриминируемом им преступлении. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10 лет.
Биологические экспертизы показали, что отец подвергал дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую – физическому и сексуальному насилию.
Мотив совершенного девушками преступления был изменен на формулировку "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".
Тело Михаила Хачатуряна было найдено в жилом доме на Алтуфьевском шоссе летом 2018 года. Его дочери сразу признались в убийстве. Младшей девушке, Марии, на тот момент было 17 лет. На допросе они говорили, что отец долгое время издевался над ними и морально их истязал.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.