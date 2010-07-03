"Он посмертно будет считаться насильником". Адвокаты сестер Хачатурян – об уголовном деле

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, раскрыли подробности уголовного дела. Защитники настаивают на том, что действия девушек можно квалифицировать как самооборону, и будут добиваться снятия обвинений, передает RT.

Родственники Михаила Хачатуряна убеждают всех в том, что мужчина лишь пытался воспитывать дочерей в соответствии с патриархальными канонами. Адвокаты же называют эти каноны унизительными и жестокими.

"Под запретом в доме были слова "соль", "боль", "ком", а также производные и созвучные слова, цифры "6" и "8", штрих-коды. Как помещик, Хачатурян дома всегда держал при себе звонок с кнопкой и нажимал на нее всякий раз, когда ему что-то было нужно. На вызов девочки должны были прибегать к отцу даже ночью, приносить ему еду и напитки и обязательно стоять рядом, пока он не уснет. Спать и есть мать девочек и дочери могли только по команде Хачатуряна. За несоблюдение любого из правил или просто из-за приступа немотивированной ярости – кулачная расправа", – рассказывает защита.

По словам представителей обвиняемых, Хачатурян не только бил девочек кулаками, нередко в ход шли удары пистолетной рукояткой по голове, а иногда он стрелял из пневматического оружия.

Без разрешения отца сестры не могли покидать квартиру, даже ради школы. Отец установил камеру рядом с дверью квартиры, чтобы контролировать каждый шаг дочерей. Адвокаты рассказывают, что каждое воскресенье Хачатурян посещал церковь, на исповедь и причастие его обязательно должны были сопровождать дочери.

"Всерьез считая себя праведником, Хачатурян думал, что любой грех он сможет отмолить, а насилие над домашними он таковым и вовсе не считал", – говорят защитники. Они рассказали, что извращенные "игры" с девочками начались только после изгнания их матери Аурелии в 2015 году.

"Девочкам на тот момент было 14, 15 и 16 лет. О его домогательствах Аурелия узнала уже после трагедии. Из любви к матери они скрывали от нее то, что творил с ними отец. А вот родные сестры и мать самого Михаила знали о насилии. Сейчас они это отрицают. Однако в материалах дела зафиксировано, что когда однажды Хачатурян заставлял одну из девочек принять с ним ванну, дочери позвонили дяде Сергею, а тот – двоюродному брату Арсену. Они приехали, но в квартиру зайти побоялись", – делятся адвокаты.

Защита сестер настаивает, что с их стороны была самооборона. Отмечается, что согласно постановлению пленума Верховного суда 2012 года, состояние необходимой обороны может иметь длящийся характер. То есть необязательно, чтобы обороняющийся совершал действия в момент непосредственного посягательства и активных действий со стороны агрессора.

Адвокаты отмечают, что в части квалификации действий сестер следствие само себе противоречит. Они поясняют, что следователи подтвердили, что Хачатурян действительно истязал и насиловал своих дочерей, а посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у мужчины были заболевания и отклонения. В то же время сотрудники СК пришли к выводу, что девушки спланировали и совершили убийство группой лиц по предварительному сговору.

"Мы же настаиваем, что девушки находились в состоянии необходимой обороны, поскольку защищали свои жизни, которым угрожала опасность, и их действия были направлены на предотвращение новых актов насилия", – заявили адвокаты.

Длительное молчание девочек они объяснили тем, что сестры боялись, что никто не поверит в ужасные обстоятельства их жизни с отцом.

"С учетом нанесенного им психического ущерба, их физического и эмоционального состояния трудно от них ожидать логичных и продуманных действий. Кстати, ни одного слова неправды по существу дела девушки не сказали. Даже в самых первых показаниях девочки не стали рассказывать, что Хачатурян первым напал на них", – продолжили они.

Известно, что у Ангелины и Крестины диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Мария же и вовсе в момент преступления признана невменяемой. У девочки, помимо синдрома жестокого обращения, была обнаружена острая реакция на стресс. Что касается двух старших сестер, в момент трагедии они находились в состоянии ограниченной вменяемости.

"При этом Крестина еще в 2016 году совершила попытку суицида в городе Сочи, однако ее спасла реанимация, что подтверждается материалами дела", – добавляет защита.

У самого Хачатуряна, продолжила защита, было несколько диагнозов, и один из них – расстройство сексуального предпочтения, что объясняет его тягу к педофилии и инцесту. Следствие установило, что Хачатурян не раз нарушал закон, в том числе по тяжким статьям. Но поскольку законом запрещено возбуждать уголовные дела в отношении умерших, следователь вынес постановление об отказе в возбуждении дела.

По словам защиты, это постановление нереабилитирующее, и если родственники умершего не согласны и хотят доказать его невиновность, то вправе требовать возбуждения уголовного дела в отношении умершего в целях его реабилитации.

"Однако указанное постановление они так и не обжаловали, поэтому он посмертно будет считаться насильником и преступником", – заключили адвокаты.

Ранее представитель защиты Ангелины Хачатурян опубликовал шокирующие фрагменты переписки девушки с отцом и расшифровку его аудиосообщений. Из них следует, что Михаил Хачатурян, не стесняясь в выражениях, постоянно угрожал дочерям выгнать их из дома. Кроме того, как показали биологические экспертизы, отец подвергал дочерей, в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь, физическому и сексуальному насилию.

Следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня Следственный комитет предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери – Мария, Крестина и Ангелина – признались в убийстве. Девушки рассказали на допросе, что отец долгое время морально их истязал.