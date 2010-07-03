Защита сестер Хачатурян просит рассмотреть их дело судом присяжных

19 ноября, 20:50
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, просит о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.
"Мы подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей", – заявил адвокат, добавив, что считает такой суд более объективным.
По словам Липцера, защита также просит прекратить уголовное дело в отношении сестер. Адвокат отметил, что обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами дела, теперь материалы передадут в прокуратуру, а затем в суд. Он предположил, что следующее заседание суда может состояться в декабре.
Ранее сообщалось, что следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня СК предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет.
Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее.
Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию.
Мотив преступления, по мнению следствия, – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".
В Сети появилась аудиозапись, на которой одна из сестер сообщает об убийстве экстренным службам. Ее опубликовали несколько информационных интернет-ресурсов. На записи слышно, как девушка сквозь слезы отвечает на вопросы сотрудницы.
Опубликовано видео с показаниями сестер Хачатурян
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