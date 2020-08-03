Мосгорсуд продлил старшим сестрам Хачатурян запрет определенных действий

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Старшим сестрам Крестине и Ангелине Хачатурян продлили меру пресечения и запрет определенных действий. Об этом рассказал адвокат девушек Алексей Липцер.

В ходе слушаний обвиняемым в убийстве отца продлили меру пресечения, а также запрет на определенные действия. Кроме этого, им дополнительно запретили участвовать в массовых мероприятиях.

"Меру пресечения в виде запрета определенных действий девушкам продлили. Кроме того, суд дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях", – приводит ТАСС слова защитника.

Отмечается, что защита подсудимых просила изменить девушкам меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сестрам запретили пользоваться интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ.

В июле прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Им инкриминируют убийство группой лиц по предварительному сговору, за которое предусмотрено наказание по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался.

Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами. Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Старших сестер – Ангелину и Крестину – считают виновными в умышленном убийстве, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение.