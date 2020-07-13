Эксперт оценил утвержденное прокуратурой обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. В скором времени соответствующие материалы должны передать в суд. Об этом рассказал адвокат Алексей Паршин. Разбираемся, что это значит для сестер.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Убийство группой лиц по предварительному сговору

По словам адвоката Алексея Паршина, девушек обвиняют в убийстве "группой лиц по предварительному сговору". При этом дело младшей сестры рассмотрят отдельно. Ранее по результатам экспертизы ее признали невменяемой. Паршин добавил, что защита подала ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.





Алексей Паршин адвокат Скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности.

В свою очередь, адвокат младшей из сестер Марии Ярослав Пакулин сообщил, что дело его подопечной рассмотрит Бутырский суд Москвы. А судьба старших Крестины и Ангелины будет решаться в Московском городском суде.

По версии следователей, в июле 2018 года сестры Хачатурян убили своего отца Михаила в его квартире. Они нанесли мужчине многочисленные удары молотком и ножом по телу, в том числе в голову, шею, грудь. От полученных травм он скончался в межквартирном холле подъезда. Девушки действовали совместно по предварительному сговору. Их мотив – острая личная неприязнь к нему.



Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Одна из сестер самостоятельно вызвала полицию. Девушек сразу взяли под стражу, а вскоре они признали свою вину. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было самообороной. По их версии, в день убийства Михаил под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Сначала девушек отправили в СИЗО на два месяца, но затем им изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

В июне 2019 года сестрам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование. В декабре прошлого года с них сняли электронные браслеты.

Следствие установило, что Михаил причинял дочерям "физические и психические страдания", кроме того, биологические экспертизы подтвердили, что мужчина подвергал своих дочерей – в том числе младшую – и сексуальному насилию. У самого Хачатуряна, согласно посмертно проведенной экспертизе, было расстройство личности.

Несмотря на все эти обстоятельства, Следственный комитет не стал смягчать или переквалифицировать обвинение после дополнительного расследования. Кроме того, сотрудники СК установили, что двое старших сестер в момент убийстве отца могли осознавать свои действия. Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы. Младшую сестру могут отправить на принудительное лечение.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Оправдательных приговоров мало"

Председатель Арбитражного третейского суда города Москвы Алексей Кравцов предположил, каким образом будет разворачиваться дело сестер Хачатурян с учетом новых обстоятельств. В беседе с Москвой 24 эксперт отметил, что судебный процесс может продлится еще пару лет.

"Теперь обвинительное заключение передается в суд. Суд заново приглашает всех свидетелей, заново изучает материалы дела, доказательства, проводит экспертизы, если необходимо, и выносит решение по первой инстанции. Дальше это решение может быть обжаловано в вышестоящую апелляционную инстанцию, дальше кассационную и затем в Верховном суде. Скорее всего, адвокаты проигравшей стороны будут использовать все возможности", – пояснил он.





Алексей Кравцов председатель Арбитражного третейского суда города Москвы По статистике Верховного суда, утвержденные прокуратурой обвинительные заключения оканчиваются положительным решением суда в 99% случаев. Оправдательных приговоров мало.

Кравцов добавил, что такую статистику правозащитники называют "обвинительным уклоном судебной системы", однако сами судьи уверены в том, что это "качественно проведенная досудебная работа".