СК подтвердил завершение дополнительного расследования дела сестер Хачатурян

30 июня, 21:53
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Следственный комитет подтвердил завершение дополнительного расследования дела сестер Хачатурян. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Главным следственным управлением СК РФ завершено дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору", – сообщает СК.
Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве.
По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительном сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм мужчина скончался.
В настоящее время дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении третьей сестры – с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
28 декабря сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины. По данным следователей, они могли осознавать свои действия в момент совершения убийства.
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, надеются на помощь ООН
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