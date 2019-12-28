ФСИН сняла электронные браслеты с Ангелины и Крестины Хачатурян

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В субботу, 28 декабря, сотрудники ФСИН России сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката сестер Алексея Паршина.

"Сняли электронные браслеты у Крестины и Ангелины", – сказал Паршин.

В пятницу электронный браслет сняли с младшей сестры, Марии Хачатурян.

Запрет покидать место жительства в ночное время не будет продлен, поэтому необходимость в электронном браслете отпадает. При этом мера пресечения сестрам Хачатурян сохраняется.

Накануне сообщалось, что Генпрокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. По данным следователей, Крестина и Ангелина могли осознавать свои действия в момент совершения убийства. Что же касается Марии, то ей предлагают назначить принудительное лечение.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве.

Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее.

Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию. Мотив преступления, по мнению следствия, – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

