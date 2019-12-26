СК не будет просить продлить меру пресечения сестрам Хачатурян – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Следствие не будет просить продлить меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

Адвокат пояснил, что в настоящее время сестрам судом назначен запрет определенных действий. Он уточнил, что сестрам нельзя общаться друг с другом и покидать свои квартиры ночью.

"Запрет установлен до конца декабря. В настоящее время нам точно известно, что продления меры пресечения не будет", – сказал адвокат.

При этом он добавил, что прокуратура пока не уведомила защиту об утверждении обвинительного заключения, официального уведомления адвокаты ждут в ближайшее время.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. По данным следователей, Крестина и Ангелина могли осознавать свои действия в момент совершения убийства. Что же касается Марии, то ей предлагают назначить принудительное лечение.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее.

Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию.

Мотив преступления, по мнению следствия, – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

