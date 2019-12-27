ФСИН сняла электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Сотрудники ФСИН РФ сняли электронный браслет у Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего отца, сообщает ТАСС.

Ее адвокат Ярослав Пакулин рассказал, что учетное дело по ней в инспекции ФСИН прекращено. Двум старшим сестрам электронные браслеты снимут в субботу.

Запрет покидать место жительства в ночное время не будет продлен, поэтому необходимость в электронном браслете отпадает. В то же время мера пресечения сестрам Хачатурян сохраняется. Им нельзя пользоваться интернетом, общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами.

"Все запреты сохраняют актуальность, они должны отменяться отдельно", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Генпрокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. По данным следователей, Крестина и Ангелина могли осознавать свои действия в момент совершения убийства. Что же касается Марии, то ей предлагают назначить принудительное лечение.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее.

Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию. Мотив преступления, по мнению следствия, – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

