ФСИН сняла электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян

14:15
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Сотрудники ФСИН РФ сняли электронный браслет у Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего отца, сообщает ТАСС.
Ее адвокат Ярослав Пакулин рассказал, что учетное дело по ней в инспекции ФСИН прекращено. Двум старшим сестрам электронные браслеты снимут в субботу.
Запрет покидать место жительства в ночное время не будет продлен, поэтому необходимость в электронном браслете отпадает. В то же время мера пресечения сестрам Хачатурян сохраняется. Им нельзя пользоваться интернетом, общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами.
"Все запреты сохраняют актуальность, они должны отменяться отдельно", – говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что Генпрокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу.
Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. По данным следователей, Крестина и Ангелина могли осознавать свои действия в момент совершения убийства. Что же касается Марии, то ей предлагают назначить принудительное лечение.
Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее.
Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию. Мотив преступления, по мнению следствия, – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
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