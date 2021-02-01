Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян

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Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщил адвокат Алексей Липцер.

"Суд удовлетворил ходатайство и вернул дело в прокуратуру", – приводит слова юриста "Интерфакс".

Липцер отметил, что защита попросила вернуть дело на рассмотрение прокуратуры для устранения противоречий в обвинительном заключении.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.

При этом известно, что уголовное дело в отношении младшей из сестер Марии Хачатурян в настоящее время находится в отдельном производстве. Летом 2020 года его начали рассматривать в Бутырском суде Москвы.

