Суд разрешил возбудить дело о насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна

18:57
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Басманный суд Москвы разрешил следственным органам возбудить в отношении Михаила Хачатуряна уголовное дело о сексуальном насилии и истязании своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката младшей из сестер Ярослава Пакулина.
"4 декабря 2020 года Басманный районный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Суд руководствовался тем, что в суд поступило ходатайство от его сестер Марины и Наиры Хачатурян, в котором они настаивали на проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации умершего", – сказал Пакулин.
Как пояснили адвокаты девушек, они получат статус потерпевших в случае открытия нового уголовного дела.
Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами.
Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария может быть направлена на принудительное лечение. На момент совершения убийства отца ее признали невменяемой.
Суд снова не смог отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян
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