Суд в третий раз отложил отбор присяжных по делу старших сестер Хачатурян

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Мосгорсуд отложил отбор присяжных по делу Крестины и Ангелины Хачатурян, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

Он отметил, что процедура отложена до 2 декабря 2020 года. Ранее началось рассмотрение по существу дела младшей сестры Хачатурян Марии. Эксперты подтвердили ее невменяемость при совершении убийства, в связи с чем девушку могут отправить на принудительное лечение. Также ей запретили участвовать в публичных массовых мероприятиях.

Старшие сестры Хачатурян обвиняются в умышленном убийстве. 27 июля 2018 года они вместе с Марией нанесли многочисленные удары молотком и ножом своему отцу. Он скончался в результате полученных травм.

Позже выяснилось, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию. Это подтвердили результаты биологических экспертиз.

3 августа суд продлил Крестине и Ангелине меру пресечения в виде запрета определенных действий и участия в публичных массовых мероприятиях. Также, согласно решению суда, они не имеют права пользоваться интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ.

