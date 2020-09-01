Мария Хачатурян прибыла в суд вместе с матерью

Фото: Москва 24
Мария Хачатурян, обвиняемая вместе со старшими сестрами в убийстве отца, прибыла в суд вместе с матерью, передает телеканал Москва 24.
На предстоящем судебном состоянии должен состояться допрос медиков, которые приезжали на вызов в день происшествия. Об этом сообщила адвокат потерпевших Юлия Нитченко.
"Сегодня будут вызываться сотрудники скорой помощи, которые приехали в ту ночь на вызов и которые смогут пояснить, находилась ли Мария в состоянии невменяемости", – заявил защитник.
По его словам, по тем показаниям, которые врачи давали на предварительным следствии, известно, что все три сестры находились в адекватном состоянии.
"Порезы, которые сестры в виде инсценировки наносили, были только на двоих сестрах, а младшая сестра Мария оказалась без порезов, и хочу вам сказать, она лучше всех вступала в разговор с полицией, медиками. Это был самый вменяемый человек", – добавил он.
Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами.
Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария может быть направлена на принудительное лечение. На момент совершения убийства отца ее признали невменяемой.
В ходе предварительных слушаний по уголовному делу девушкам продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд также дополнительно запретил им принимать участие в публичных массовых мероприятиях.
Суд не смог отобрать присяжных по делу старших сестер Хачатурян
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